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Премьер Фицо: Словакия сохранит запрет на ввоз некоторой агропродукции с Украины

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Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия сохранит ранее введённый запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины.

Как отметил Фицо, Европейская комиссия демонстрируют полнейшую «слепоту и глухоту», когда речь идёт об Украине.

Он добавил, что по политическим причинам ЕК не предпринимает никаких решений, направленных на защиту европейских фермеров.

«Позиция Европейской комиссии лишь подтверждает то, что единственный путь для словацкого правительства — продолжать реализацию запрета на ввоз сельскохозяйственных товаров с Украины. На данный момент это 14 продуктов», — цитирует премьера РИА Новости.

Ранее протестующие польские фермеры высыпали на железнодорожные пути на пограничном переходе между Польшей и Украиной два вагона украинского зерна.

Также сообщалось, что украинские перевозчики начали блокировать польские грузовики, возвращающиеся в Польшу.

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