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МИД: Украина — орудие Запада для слома архитектуры безопасности в СНГ

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Украина является орудием в руках Запада, который желает слома архитектуры безопасности на постсоветском пространстве, заявили в российском МИД.

Об этом пишет ТАСС.

«Сегодняшняя Украина — лишь орудие в руках США и их союзников по НАТО», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что их долгосрочная цель — слом архитектуры безопасности на постсоветском пространстве и в Евразии в целом.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что администрация президента США Джо Байдена в условиях провального внешнеполитического курса не чурается ничем для насаждения русофобии.

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отметил, что киевский режим получил власть в 2014 году преступным путём.

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