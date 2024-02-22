МИД: Украина — орудие Запада для слома архитектуры безопасности в СНГ
Об этом пишет ТАСС.
«Сегодняшняя Украина — лишь орудие в руках США и их союзников по НАТО», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что их долгосрочная цель — слом архитектуры безопасности на постсоветском пространстве и в Евразии в целом.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что администрация президента США Джо Байдена в условиях провального внешнеполитического курса не чурается ничем для насаждения русофобии.
Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отметил, что киевский режим получил власть в 2014 году преступным путём.