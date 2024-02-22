Медведчук заявил, что киевский режим получил власть в 2014 году преступным путём
По его словам, отстранить от власти бывшего украинского президента Виктора Януковича можно было только в соответствии с конституцией.
В ней, как отметил Медведчук, нет таких полномочий, «как восстание, как майдан, как требование оппозиции или другие хотелки, в том числе и Запада».
«Или болезнь, или смерть — вот все основания из конституции», — сказал политик.
Также он заявил, что Янукович остаётся последним легитимным президентом Украины.
Кроме того, по мнению Медведчука, Украина уже потеряла свою государственность.