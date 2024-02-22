Посол: Россия и Эквадор изучают возможность ремонта российской военной техники

Россия и Эквадор рассматривают возможность ремонта российской военной техники, которую ранее Эквадор хотел передать Соединённым Штатам, сообщил российский посол в Кито Владимир Спринчан.

Об этом он рассказал в интервью изданию Primicias.

«Россия предлагает возможность в соответствии с контрактами и обязательствами поставщика отремонтировать или ввести в эксплуатацию военную продукцию нашего производства», — сказал он.

Спринчан отметил, что Эквадор может использовать эту технику с целью борьбы с терроризмом и организованной преступностью в стране.

Посол добавил, что российская сторона уже контактировала с эквадорским Минобороны по этому вопросу.

10 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что его страна передаст США технику российского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму $200 млн.

Посольство России после этого заявило, что такое решение будет недружественным шагом со стороны Эквадора.

17 февраля Спринчан сообщил, что власти Эквадора отменяют своё решение о поставке российской техники США.