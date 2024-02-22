RT в Telegram
Подпишись

Посол: Россия и Эквадор изучают возможность ремонта российской военной техники

Короткая ссылка
Россия и Эквадор рассматривают возможность ремонта российской военной техники, которую ранее Эквадор хотел передать Соединённым Штатам, сообщил российский посол в Кито Владимир Спринчан.

Об этом он рассказал в интервью изданию Primicias.

«Россия предлагает возможность в соответствии с контрактами и обязательствами поставщика отремонтировать или ввести в эксплуатацию военную продукцию нашего производства», — сказал он.

Спринчан отметил, что Эквадор может использовать эту технику с целью борьбы с терроризмом и организованной преступностью в стране.

Посол добавил, что российская сторона уже контактировала с эквадорским Минобороны по этому вопросу.

10 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что его страна передаст США технику российского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму $200 млн.

Посольство России после этого заявило, что такое решение будет недружественным шагом со стороны Эквадора.

17 февраля Спринчан сообщил, что власти Эквадора отменяют своё решение о поставке российской техники США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить