Посол: Россия и Эквадор изучают возможность ремонта российской военной техники
Об этом он рассказал в интервью изданию Primicias.
«Россия предлагает возможность в соответствии с контрактами и обязательствами поставщика отремонтировать или ввести в эксплуатацию военную продукцию нашего производства», — сказал он.
Спринчан отметил, что Эквадор может использовать эту технику с целью борьбы с терроризмом и организованной преступностью в стране.
Посол добавил, что российская сторона уже контактировала с эквадорским Минобороны по этому вопросу.
10 января президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что его страна передаст США технику российского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму $200 млн.
Посольство России после этого заявило, что такое решение будет недружественным шагом со стороны Эквадора.
17 февраля Спринчан сообщил, что власти Эквадора отменяют своё решение о поставке российской техники США.