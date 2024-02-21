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El Mundo: перебежчик Кузьминов прожил в Вильяхойосе всего несколько дней

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Российский перебежчик Максим Кузьминов незадолго до своей смерти провёл в муниципалитете Вильяхойос от силы несколько дней.
El Mundo: перебежчик Кузьминов прожил в Вильяхойосе всего несколько дней
  • Gettyimages.ru

«Соседи предполагают, что российский дезертир пробыл в этом районе всего несколько дней», — сообщает газета El Mundo.

Отмечается, что о мужчине никто не знал в супермаркете, ресторане или церкви вблизи места, где нашли его тело. Также неизвестно, жил ли Кузьминов именно там.

Испанские СМИ ранее распространили сообщения о том, что в Аликанте обнаружено тело, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину. Каких-либо официальных подтверждений этой информации пресса не приводит.

Гражданская гвардия Испании тоже пока не подтвердила сообщения об убийстве Кузьминова.

Как отметил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Кузьминов стал моральным трупом, ещё когда планировал своё преступление.

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