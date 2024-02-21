МИД: Запад рассматривает выход из конфликта на Украине только через призму войны

Запад рассматривает выход из конфликта на Украине только через призму войны.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Они рассматривают выход из него только через призму войны и намерены вести боевые действия «до победного конца», — сказал дипломат.

При этом Галузин добавил, что пока ни Киев, ни западные страны не демонстрируют стремления к переговорам.

Также замглавы МИД отметил, что в Москве не слышали о каких-либо новых мирных предложениях по урегулированию украинского кризиса за последние несколько месяцев.

Ранее в МИД не исключили ответных мер в случае изъятия Украиной российских активов.