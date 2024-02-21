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В МИД не исключили ответных мер в случае изъятия Украиной российских активов

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Замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил в интервью РИА Новости, что российская сторона примет ответные зеркальные меры, если Киев конфискует её активы.

По его словам, любые попытки отчуждения российской собственности в недружественных странах являются нелегитимными и представляют собой не что иное, как «воровство чужого имущества».

«Рассматриваем все варианты защиты своих законных прав и интересов в случае конфискации за рубежом активов, принадлежащих Российской Федерации, её физическим и юридическим лицам», — сказал Галузин.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС вскоре легализует передачу Украине доходов от активов России.

Также сообщалось, что Украина планирует продажу 691 находящегося под санкциями актива России.

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