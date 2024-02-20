Ассанж из-за плохого самочувствия не сможет присутствовать на суде в Британии
- AFP
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«Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж плохо себя чувствует и по этой причине не будет присутствовать на слушании в британском суде по экстрадиции», — приводит сообщение РИА Новости.
Высокий суд Лондона 20 февраля начинает двухдневные слушания. Инстанция определит, будет ли у Ассанжа возможность продолжать оспаривать решение о его экстрадиции в США, которое приняла в июне 2022 года глава МВД Британии Прити Пател.
«Репортёры без границ» призвали власти США прекратить 13-летнее преследование основателя WikiLeaks.