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Ассанж из-за плохого самочувствия не сможет присутствовать на суде в Британии

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж из-за плохого самочувствия не сможет присутствовать на суде в Британии по экстрадиции в США, об этом сообщил Reuters адвокат журналиста.
Ассанж из-за плохого самочувствия не сможет присутствовать на суде в Британии
  • AFP
  • © JUSTIN TALLIS

«Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж плохо себя чувствует и по этой причине не будет присутствовать на слушании в британском суде по экстрадиции», — приводит сообщение РИА Новости.

Высокий суд Лондона 20 февраля начинает двухдневные слушания. Инстанция определит, будет ли у Ассанжа возможность продолжать оспаривать решение о его экстрадиции в США, которое приняла в июне 2022 года глава МВД Британии Прити Пател.

«Репортёры без границ» призвали власти США прекратить 13-летнее преследование основателя WikiLeaks.

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