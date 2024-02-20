«Репортёры без границ» призвали США прекратить преследование Ассанжа
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«Власти США всё ещё могут положить конец этой судебной трагедии через прекращение 13-летнего дела против Ассанжа и его бесконечного преследования. Никто не должен подвергаться подобному обращению за публикацию информации», — приводит РИА Новости заявление одного из руководителей организации Ребекки Винсент.
В июне 2022 года глава МВД Британии Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее напомнила, что преследование Ассанжа началось в том числе из-за того, что он раскрыл правду о военных преступлениях американских и британских военнослужащих в Ираке.