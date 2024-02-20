«Репортёры без границ» призвали США прекратить преследование Ассанжа

Международная правозащитная организация «Репортёры без границ» призывает власти США прекратить преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

«Власти США всё ещё могут положить конец этой судебной трагедии через прекращение 13-летнего дела против Ассанжа и его бесконечного преследования. Никто не должен подвергаться подобному обращению за публикацию информации», — приводит РИА Новости заявление одного из руководителей организации Ребекки Винсент.

В июне 2022 года глава МВД Британии Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее напомнила, что преследование Ассанжа началось в том числе из-за того, что он раскрыл правду о военных преступлениях американских и британских военнослужащих в Ираке.