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«Репортёры без границ» призвали США прекратить преследование Ассанжа

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Международная правозащитная организация «Репортёры без границ» призывает власти США прекратить преследование основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
«Репортёры без границ» призвали США прекратить преследование Ассанжа
  • AFP
  • © Daniel LEAL

«Власти США всё ещё могут положить конец этой судебной трагедии через прекращение 13-летнего дела против Ассанжа и его бесконечного преследования. Никто не должен подвергаться подобному обращению за публикацию информации», — приводит РИА Новости заявление одного из руководителей организации Ребекки Винсент.

В июне 2022 года глава МВД Британии Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее напомнила, что преследование Ассанжа началось в том числе из-за того, что он раскрыл правду о военных преступлениях американских и британских военнослужащих в Ираке.

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