FP: Россия укрепила свои позиции на фоне разногласий Запада по Украине
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Автор статьи указал на серьёзные разногласия внутри Соединённых Штатов, между Вашингтоном и европейскими союзниками, а также между Западной и Восточной Европой и внутри Центральной Европы.
«Они контрастируют с очевидным единством в России», — говорится в публикации.
Как пишет издание, такая ситуация сложилась из-за провалов украинской армии на фронте в 2023 году.
Ранее WION сообщал, что предсказание президента России Владимира Путина о том, что в конечном счёте западные страны устанут от Украины, начинает сбываться.