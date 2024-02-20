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FP: Россия укрепила свои позиции на фоне разногласий Запада по Украине

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Россия укрепила свои позиции на международной арене на фоне разногласий западных стран по украинскому конфликту, пишет издание Foreign Policy.
FP: Россия укрепила свои позиции на фоне разногласий Запада по Украине
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Автор статьи указал на серьёзные разногласия внутри Соединённых Штатов, между Вашингтоном и европейскими союзниками, а также между Западной и Восточной Европой и внутри Центральной Европы.

«Они контрастируют с очевидным единством в России», — говорится в публикации. 

Как пишет издание, такая ситуация сложилась из-за провалов украинской армии на фронте в 2023 году.

Ранее WION сообщал, что предсказание президента России Владимира Путина о том, что в конечном счёте западные страны устанут от Украины, начинает сбываться.

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