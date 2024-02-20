Сенатор Сайед: Пакистан рассматривает сотрудничество с Россией в военной сфере
Об этом заявил в интервью РИА Новости председатель комитета по обороне Сената Пакистана Мушахид Хусейн Сайед.
«Мы рассматриваем сотрудничество в оборонной и военной сферах», — сказал сенатор.
По его словам, данное сотрудничество может включать в себя военную технику, военную подготовку, обмен идеями между аналитическими центрами по вопросам безопасности.
Ранее Минспорта России заключило меморандум о сотрудничестве в сфере спорта с Пакистаном.
Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия постоянно контактирует с Ираном и Пакистаном по дипломатическим каналам.