Песков: Россия постоянно контактирует с Ираном и Пакистаном по дипканалам

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия постоянно контактирует с Ираном и Пакистаном по дипломатическим каналам.

Таким образом он прокомментировал эскалацию отношений Тегерана и Исламабада.

«По дипломатическим каналам с российской стороны осуществляются постоянные контакты с упомянутыми странами», — сказал Песков.

Ранее Пакистан подтвердил нанесение ударов «по укрытиям террористов» в Иране.

В иранском МИД заявили, что удар пакистанских военных по Ирану, в результате которого погибли десять человек, был несоразмерным и неприемлемым.

МИД России призвал Иран и Пакистан проявить максимальную сдержанность на фоне обострения отношений сторон.