Песков: Россия постоянно контактирует с Ираном и Пакистаном по дипканалам
- РИА Новости
Таким образом он прокомментировал эскалацию отношений Тегерана и Исламабада.
«По дипломатическим каналам с российской стороны осуществляются постоянные контакты с упомянутыми странами», — сказал Песков.
Ранее Пакистан подтвердил нанесение ударов «по укрытиям террористов» в Иране.
В иранском МИД заявили, что удар пакистанских военных по Ирану, в результате которого погибли десять человек, был несоразмерным и неприемлемым.
МИД России призвал Иран и Пакистан проявить максимальную сдержанность на фоне обострения отношений сторон.