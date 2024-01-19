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Песков: Россия постоянно контактирует с Ираном и Пакистаном по дипканалам

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия постоянно контактирует с Ираном и Пакистаном по дипломатическим каналам.
Песков: Россия постоянно контактирует с Ираном и Пакистаном по дипканалам
  • РИА Новости

Таким образом он прокомментировал эскалацию отношений Тегерана и Исламабада.

«По дипломатическим каналам с российской стороны осуществляются постоянные контакты с упомянутыми странами», — сказал Песков.

Ранее Пакистан подтвердил нанесение ударов «по укрытиям террористов» в Иране.

В иранском МИД заявили, что удар пакистанских военных по Ирану, в результате которого погибли десять человек, был несоразмерным и неприемлемым.

МИД России призвал Иран и Пакистан проявить максимальную сдержанность на фоне обострения отношений сторон.

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