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МИД: Россия призывает Иран и Пакистан к максимальной сдержанности

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Россия на фоне обострения отношений между Ираном и Пакистаном призывает обе стороны проявить максимальную сдержанность, говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
МИД: Россия призывает Иран и Пакистан к максимальной сдержанности
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, Россия с тревогой наблюдает за обострением отношений двух стран.

«Призываем стороны к максимальной сдержанности и решению возникающих вопросов исключительно политико-дипломатическими методами», — говорится в заявлении. 

В МИД добавили, что Россия сожалеет по поводу того, что конфликт возник между двумя странами ШОС, с которыми Москва имеет партнёрские отношения.

Отмечается, что дальнейшее обострение ситуации играет на руку только тем, кто не заинтересован в мире и стабильности.

Ранее стало известно, что семь человек, не являвшиеся гражданами Ирана, погибли в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана в результате ракетных ударов Пакистана.

По данным пакистанского МИД, удары были нанесены «по укрытиям террористов» в Иране.

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