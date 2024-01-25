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Минспорта России заключило меморандум о сотрудничестве в сфере спорта с Пакистаном

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Министр спорта России Олег Матыцин провёл встречу с послом Пакистана Мухаммадом Халидом Джамали.

«Рассчитываем, что меморандум позволит активизировать двустороннее спортивное сотрудничество между Россией и Пакистаном на всех направлениях, в том числе в области спортивной науки, спорта высших достижений, массового спорта и борьбы с допингом в спорте», — заявил Матыцин.

Министр спорта пригласил посла на церемонию открытия «Игр будущего», а также пригласил спортсменов этой страны для участия в Играх БРИКС, соревнованиях «Дети Азии» и всемирных «Играх дружбы».

Ранее сообщалось, что Матыцин считает маловероятным участие отобравшихся на Олимпиаду спортсменов в Играх БРИКС.

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