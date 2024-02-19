Родственница Кузьминова не подтвердила сообщения СМИ, что у него была жена

Родственница лётчика-предателя Максима Кузьминова в разговоре с RT опровергла сообщения, что он когда-либо был женат. Некоторые украинские СМИ пишут, что к перебежчику якобы приезжала жена в Испанию.

По словам женщины, какое-то время Кузьминов встречался с девушкой, ещё находясь в России, но уехал из страны без неё.

Отец российского лётчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне на Украину вертолёта Ми-8 Кузьминовым, рассказал RT, что не верит в сообщения журналистов о смерти перебежчика в Испании. По словам мужчины, такая информация уже появлялась в СМИ в конце осени, но публикации оказались фейком.

Испанские СМИ распространили сообщения о том, что в Аликанте обнаружено тело, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину. Каких-либо официальных подтверждений этой информации пресса не приводит.

Гражданская гвардия Испании тоже пока не подтвердила сообщения об убийстве Кузьминова.