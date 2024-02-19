«СТРАНА.ua»: в ГУР Украины утверждают, что лётчик-предатель Кузьминов мёртв
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Как пишет «СТРАНА.ua», Юсов ограничился комментарием: «Можем подтвердить факт смерти». Подробностей издание не приводит.
Отец российского лётчика Никиты Кирьянова, погибшего при угоне на Украину вертолёта Ми-8 Кузьминовым, рассказал RT, что не верит в сообщения журналистов о смерти перебежчика в Испании. По словам мужчины, такая информация уже появлялась в СМИ в конце осени, но публикации оказались фейком.
Испанские СМИ распространили сообщения о том, что в Аликанте обнаружено тело, предположительно, Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину. Каких-либо официальных подтверждений этой информации пресса не приводит. Журналисты портала ABC, в частности, сообщают о расследовании убийства некоего «33-летнего украинца». Кузьминову же, по имеющимся данным, в 2023 году было только 28 лет.