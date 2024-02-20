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В НАТО проанализируют «информационные операции» России вне западного инфополя

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Юлия Гуреева
В Североатлантическом альянсе планируют изучить, какие методы и техники использует Россия, чтобы распространять свои информационные сообщения в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Тендер на это исследование опубликовал Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE). С документом ознакомился RT.
В НАТО проанализируют «информационные операции» России вне западного инфополя
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Специалисты НАТО намерены заключить контракт с организацией, которая проведёт анализ «российских информационных операций» за пределами западного инфопространства.

Как отметили в NATO StratCom COE, нарративы России распространяются и находят отклик в Латинской Америке, Африке и Азии.

«Необходимо (выявить. — RT) более подробное описание тактик, методов и субъектов, используемых Россией и Китаем при создании образа Запада и его программах действий с целью негативно повлиять на мнение о нём в третьих странах», — заявили в натовском центре.

Особое внимание в исследовании должно быть уделено связанным с украинским конфликтом темам, подчёркивается в документе. 

Эта работа призвана оказать практическую помощь специалистам по связям с общественностью государств — членов НАТО, партнёров и заинтересованных сторон, пояснили в НАТО. 

В частности, её задача — «просвещение» лиц, принимающих решения, и целевых аудиторий относительно якобы «российской дезинформационной деятельности» и её последствий.

Так, исполнителям предлагается изучить ряд конкретных вопросов, в том числе на кого ориентированы российские сообщения, какие именно нарративы находят отклик и почему, а также к каким видимым результатам приводят «операции». Кроме того, НАТО интересует, взаимодействует ли Россия с Китаем в этих вопросах. 

«Существуют ли доказательства проведения информационных операций Китаем, и, если да, можно ли определить свидетельства слияния в том, что касается китайско-российских информационных операций?» — говорится в документе. 

Ранее NATO StratCom COE объявил о планах изучить последние тенденции в «манипулировании в соцсетях» и сосредоточиться при этом на «прокремлёвских аккаунтах». По мнению политологов, для Североатлантического альянса важно сохранить «русофобский настрой» в информационной среде, чтобы обосновывать свои расходы на строительство баз и вооружение. 

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