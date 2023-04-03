В НАТО изучат тактику «пророссийских» аккаунтов в соцсетях
- Gettyimages.ru
- © Charday Penn
Исполнителям предстоит подготовить отчёт о «манипуляциях» в социальных сетях. В частности, они должны выявить изменения в тактике и методах работы противников, а также изучить активность ботов. При этом особое внимание предлагается уделить «пророссийским» аккаунтам.
«Сводка по манипулированию в виртуальном пространстве» должна включать в себя выявление сетей (кластеров) прокремлёвских учётных записей, отслеживание того, что они говорят, на кого ориентированы и насколько успешно доводят свой посыл», — говорится в документе.
В натовском центре отметили, что на фоне конфликта на Украине роль ботов стала менее значительной. Утверждается, что этому способствовали введённые соцсетями контрмеры. Однако теперь «информационные операции ведут кибервойска, организуясь в Telegram», подчеркнули в NATO StratCom COE.
В связи с этим в исследовании должен быть сделан акцент на кросс-платформенной активности, включая распространение сообщений, возникающих в этом мессенджере. При подготовке сводки исполнители также должны сконцентрироваться на сообщениях о расширении НАТО, боевых действиях на Украине и внутрироссийской динамике.
Исследования в рамках проекта будут проведены в 2023 и 2024 годах.
Ранее в NATO StratCom COE объявили о намерении изучить коммуникационные стратегии России в контексте украинского конфликта.