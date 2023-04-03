В НАТО изучат тактику «пророссийских» аккаунтов в соцсетях

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Юлия Гуреева
Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) планирует собрать данные о «манипуляциях» в виртуальном пространстве. Организация наймёт специалистов, которые, помимо прочего, проанализируют контент «пророссийских» учётных записей. С описанием тендера ознакомился RT.
В НАТО изучат тактику «пророссийских» аккаунтов в соцсетях
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  • © Charday Penn

Исполнителям предстоит подготовить отчёт о «манипуляциях» в социальных сетях. В частности, они должны выявить изменения в тактике и методах работы противников, а также изучить активность ботов. При этом особое внимание предлагается уделить «пророссийским» аккаунтам.

«Сводка по манипулированию в виртуальном пространстве» должна включать в себя выявление сетей (кластеров) прокремлёвских учётных записей, отслеживание того, что они говорят, на кого ориентированы и насколько успешно доводят свой посыл», — говорится в документе.

В натовском центре отметили, что на фоне конфликта на Украине роль ботов стала менее значительной. Утверждается, что этому способствовали введённые соцсетями контрмеры. Однако теперь «информационные операции ведут кибервойска, организуясь в Telegram», подчеркнули в NATO StratCom COE.

В связи с этим в исследовании должен быть сделан акцент на кросс-платформенной активности, включая распространение сообщений, возникающих в этом мессенджере. При подготовке сводки исполнители также должны сконцентрироваться на сообщениях о расширении НАТО, боевых действиях на Украине и внутрироссийской динамике.

Исследования в рамках проекта будут проведены в 2023 и 2024 годах.

Ранее в NATO StratCom COE объявили о намерении изучить коммуникационные стратегии России в контексте украинского конфликта.

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