В ЕП увидели «угрозу» от TikTok на фоне конфликта на Украине

Польский европарламентарий Беата Мазурек выразила мнение, что с помощью китайской социальной сети TikTok заинтересованные лица якобы могут «влиять на общественное мнение», в том числе в вопросах, касающихся поддержки Украины со стороны НАТО и ЕС. С обращением депутата к Еврокомиссии, содержащим подобный тезис, ознакомился RT.

Основные аргументы в пользу запрета TikTok, по мнению Мазурек, заключаются в том, что Китай якобы «может использовать данные, собранные приложением, в разведывательных целях или управлять алгоритмом рекомендации контента, чтобы влиять на общественное мнение, например, в политических вопросах».

По её словам, это особенно опасно с учётом продолжающегося конфликта на Украине, который «сопровождается информационной войной, направленной на подрыв поддержки Украины среди стран ЕС и НАТО».

На этом фоне она обратилась к Еврокомиссии с вопросом, проводят ли её представители анализ рисков и угроз для пользователей TikTok, «связанных, в частности, с дезинформационными кампаниями и гибридными атаками».

Ранее Еврокомиссия приняла решение запретить сотрудникам использовать приложение TikTok на служебных электронных устройствах. Как отметили в ЕК, эта мера была принята для того, чтобы повысить кибербезопасность.

Приложение TikTok также больше нельзя использовать на рабочих устройствах представителям федеральных агентств Соединённых Штатов. Такое распоряжение последовало от Управления бюджета Белого дома.

Кроме того, 1 марта комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, позволяющий президенту ввести запрет на работу китайской соцсети в стране.

В связи с этим правительство Китая выразило протест Соединённым Штатам. По мнению Пекина, Вашингтон злоупотребляет государственной властью для оказания необоснованного давления на иностранные компании.