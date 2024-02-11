НАТО изучит «манипуляции прокремлёвских аккаунтов» в соцсетях

Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) намерен изучить последние тенденции в «манипулировании в соцсетях». При этом внимание организации будет сосредоточено на «прокремлёвских аккаунтах». С описанием проекта ознакомился RT.

Натовская структура опубликовала тендер на услуги специалистов, которые смогут подготовить «Сводку о манипулировании в виртуальном пространстве». Работа предполагает сбор данных, анализ, а также проведение исследований весной 2024 года.

«Сводка о манипулировании в виртуальном пространстве» позволит отследить последние тенденции в манипулировании через социальные сети. Выявить изменения в тактике, методах и порядке действий, применяемых противниками», — говорится в описании тендера.

Как пояснили в NATO StratCom COE, этот документ позволит определить и проанализировать подозрительные и потенциально автоматизированные «прокремлёвские аккаунты».

«Рассмотреть влияние изменений в политике социальных сетей на видимость прокремлёвских пропагандистских аккаунтов в западном информационном пространстве, особенно в свете «параллельных выборов» (в разных странах. — RT)», — подчеркнули сотрудники натовского центра.

Задача исполнителей будет заключаться также в том, чтобы выявить сети подобных аккаунтов, распознать и отследить их риторику, определить целевую аудиторию и оценить эффективность их сообщений. При этом предлагается особо заострить внимание на сообщениях в Telegram.

В прошлом году NATO StratCom COE заказывал похожее исследование, чтобы изучить контент «пророссийских» учётных записей. Как и в предыдущий раз, в организации заявили, что в Telegram организуются кибервойска, которые «руководят информационными операциями».

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин пояснил в разговоре с RT, что для НАТО крайне важна информационная сфера.

«Telegram, например, рассматривается на Западе именно как работа России, российское достижение. Там пытаются ослабить нашу конкуренцию как раз в области информатизации и медийной сферы. Наши IT-компании довольно быстро заполнили тот вакуум, который возник после того, как Россия запретила работу различных западных мессенджеров и соцсетей. Сразу же наши сервисы расширили своё влияние», — сказал политолог.

Блохин добавил, что ключевой вопрос для НАТО — сохранить «русофобский настрой» в информационной среде, чтобы обосновывать расходы на строительство баз, вооружение и прочее.

Ранее в Североатлантическом альянсе собирались изучить коммуникационную стратегию России во время СВО.