Министр обороны ФРГ не исключил нападения России на НАТО в течение пяти — восьми лет

Министр обороны Германии Борис Писториус допустил, что Россия может напасть на страны НАТО в течение пяти — восьми лет.

Об этом пишет Bloomberg.

«Я не могу предсказать, произойдёт ли нападение на территорию НАТО и когда. Но это может произойти в течение от пяти до восьми лет», — сказал глава оборонного ведомства.

Ранее Франция призвала ЕС увеличить расходы на оборону из-за «российской угрозы».

Также представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в России не существует планов нападения на страны Североатлантического альянса.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут стать «следующими» после спецоперации на Украине.