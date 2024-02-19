Министр обороны ФРГ не исключил нападения России на НАТО в течение пяти — восьми лет
Об этом пишет Bloomberg.
«Я не могу предсказать, произойдёт ли нападение на территорию НАТО и когда. Но это может произойти в течение от пяти до восьми лет», — сказал глава оборонного ведомства.
Ранее Франция призвала ЕС увеличить расходы на оборону из-за «российской угрозы».
Также представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в России не существует планов нападения на страны Североатлантического альянса.
Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров назвал абсурдными заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут стать «следующими» после спецоперации на Украине.