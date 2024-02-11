Франция призвала ЕС увеличить расходы на оборону из-за «российской угрозы»

Франция призывает ЕС увеличить расходы на оборону на фоне «российской угрозы» странам НАТО, заявил глава французского МИД Стефан Сежурне.

В интервью газете Ouest-France он заявил, что разделяет опасения европейских военных в отношении угрозы нападения России на НАТО в ближайшие годы.

«В нынешнем геополитическом контексте мы заинтересованы в том, чтобы задавать себе правильные вопросы. Иметь военные бюджеты, которые позволят нам справиться с угрозой. Организовать нашу европейскую оборону более согласованным образом», — сказал Сежурне.

По словам политика, странам Евросоюза нужно урегулировать массу вопросов и улучшить взаимодействие между военными разных стран.

Ранее глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен призвал увеличить инвестиции в оборонный комплекс из-за якобы «российской угрозы».

При этом российский лидер Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы.

В МИД России отмечали, что Москва призывает страны Запада, в первую очередь государства — члены ЕС, не приписывать России намерения развязать войну в Европе и не навязывать ей эту идеологию.