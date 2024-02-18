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Хейли призвала США дать Украине оружие, чтобы избежать отправки туда войск

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Заявившая о намерении бороться за пост президента США Никки Хейли призывает власти отправить Украине необходимые ресурсы для продолжения боевых действий — по словам политика, это нужно для того, чтобы предотвратить отправку американских военнослужащих для сражений с армией России в будущем.
Хейли призвала США дать Украине оружие, чтобы избежать отправки туда войск
  • Gettyimages.ru

В эфире ABC Хейли заявила, что президент России Владимир Путин якобы утверждал, что «Польша и Прибалтика — следующие» после Украины, а российские войска якобы готовятся разворачиваться там. Она не уточнила, когда именно такие заявления звучали от российского лидера.

«Украина не просит войск, она просто просит технику и боеприпасы для победы в этой войне. У них есть большая боевая сила. Нам нужно дать им то, в чём они нуждаются, чтобы они могли победить и чтобы мы могли предотвратить отправку наших военнослужащих мужчин и женщин на войну», — сказала бывший постпред США при ООН.

Как отмечал сам президент Путин в интервью Такеру Карлсону, у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы. Вместе с этим отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта, предупредил глава государства.

Такер Карлсон после интервью с Путиным заявил, что «только идиот» верит в «намерения» России нападать на страны Европы.

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