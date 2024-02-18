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Симоньян: пять врачей и девять родственников вернулись в Москву из сектора Газа

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В Москву из сектора Газа вернулась группа из пяти врачей и девяти родственников, они прибыли в Россию из Каира, сообщила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
Симоньян: пять врачей и девять родственников вернулись в Москву из сектора Газа
  • РИА Новости

Среди вернувшихся Абу Захер Ияд Исса, Альгандур Саид Камаль, Аль-Гандур Самир Камаль, Алхаттаб Самех Юсеф и Елван Сабер.

«Именно этим соотечественникам отказали в эвакуации через КПП «Рафах» 18 января, несмотря на то что они были в официальных списках, предоставленных нашими дипломатами. Решить вопрос с их возвращением в Россию удалось благодаря инициативе нашего арабского канала и лично ведущего Саляма Мусафера. Именно он подключил все свои связи в Палестине, России и за их пределами для вызволения врачей. А продюсеры Эльвира Сухарева и Максим Аль-Маджали были в постоянном контакте с группой и по сию минуту находятся с ними», — сообщила Симоньян в своём Telegram-канале.

Доктор Ияд Абу Захер по прилёте в Каир поблагодарил арабский канал RT.

«Надеемся теперь, что МЧС поможет нашим врачам воссоединиться со своими семьями, ранее эвакуированными в Ингушетию», — добавила главный редактор.

В декабре гражданин России ангиохирург Мухаммад Каллюб, который отправил жену и трёх дочерей в Россию, а сам остался в секторе Газа спасать раненых, в беседе с RT рассказал об очень тяжёлой ситуации во всех больницах анклава.

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