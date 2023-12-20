Оставшийся в секторе Газа российский врач назвал тяжёлой ситуацию в больницах
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Медицинское учреждение, где он работает, предназначено для 120 пациентов, но в нём находятся 650.
Каллюб получил образование в Кубанском госуниверситете. Он подчеркнул, что гордится президентом России Владимиром Путиным и своим российским гражданством.
«Он (Путин) помогает нашему народу, помогает по-человечески, чувствует, что есть тут беда. Я тоже чувствую, как россиянин и как палестинец, что у моего народа беда», — сказал врач.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова открыть свой госпиталь в секторе Газа, Израиль пока не поддерживает это.