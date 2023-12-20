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Оставшийся в секторе Газа российский врач назвал тяжёлой ситуацию в больницах

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Гражданин России, ангиохирург Мухаммад Каллюб, который отправил жену и троих дочерей в Россию, а сам остался в секторе Газа спасать раненых, в беседе с RT рассказал об очень тяжёлой ситуации во всех больницах анклава.
Оставшийся в секторе Газа российский врач назвал тяжёлой ситуацию в больницах
  • Gettyimages.ru

Медицинское учреждение, где он работает, предназначено для 120 пациентов, но в нём находятся 650. 

Каллюб получил образование в Кубанском госуниверситете. Он подчеркнул, что гордится президентом России Владимиром Путиным и своим российским гражданством. 

«Он (Путин) помогает нашему народу, помогает по-человечески, чувствует, что есть тут беда. Я тоже чувствую, как россиянин и как палестинец, что у моего народа беда», — сказал врач.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова открыть свой госпиталь в секторе Газа, Израиль пока не поддерживает это.

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