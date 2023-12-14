Путин: Россия готова открыть свой госпиталь в секторе Газа

Россия готова открыть свой госпиталь в секторе Газа, Израиль пока не поддерживает это, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.

Он напомнил, что ОАЭ создали в Газе, недалеко от КПП «Рафах», полевой госпиталь. Россия тоже могла бы открыть рядом, на стадионе, свой госпиталь, сказал Путин.

«Израильская сторона считает, что открытие российского госпиталя на территории Газы небезопасно», — рассказал президент России.

Это не значит, что российская сторона прекратит эти усилия, подчеркнул он.

Сравнивая ситуацию на Украине и в секторе Газа, Путин отметил, что в зоне российской специальной военной операции ничего подобного в плане разрушений нет.

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