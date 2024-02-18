Fox News: Байден перепутал Украину и НАТО, говоря о финансировании Киева

Президент Соединённых Штатов Джо Байден перепутал Украину и Североатлантический альянс, говоря о принятии законопроекта о финансировании Киева.

Об этом информирует телеканал Fox News.

В ходе своего выступления американский лидер отметил, что идея прекращения помощи Украине противоречит интересам США.

«Поэтому пришло время убедиться, что конгресс... принял закон о финансировании НАТО», — сказал Байден.

Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование дела о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов.

В отчёте Хёр призвал не возбуждать против американского лидера уголовное дело, поскольку в суде перед присяжными Байден может предстать в качестве «симпатичного пожилого мужчины с проблемами с памятью».

После этого газета Politico заявила, что демократы предупредили помощников Байдена, что он не может отступить в ответ на отчёт и должен чаще появляться на публике, чтобы демонстрировать живость ума.

По оценкам немецкого журнала Der Spiegel, Джо Байден начал казаться «более слабым и уязвимым», чем когда-либо прежде за время своего пребывания на посту. После публикации отчёта о расследовании небрежного обращения президента США с секретными правительственными документами Байден пытался опровергнуть представления о том, что он «старый и рассеянный», однако вместо этого он подтвердил данные опасения, говорится в статье.