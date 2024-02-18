Кулеба встретился с главой МИД Китая Ван И на Мюнхенской конференции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встретился с главой МИД Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом украинский министр написал в соцсети X (бывший Twitter).

По его словам, стороны обсудили двусторонние отношения Украины и Китая, а также взаимную торговлю.

Кроме того, Кулеба и Ван И коснулись темы «саммита мира», который киевские власти хотят провести в Швейцарии.

Кулеба не уточнил, согласился ли Ван И принять участие в саммите.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что страна планирует провести мирную конференцию по Украине в 2024 году.

Депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии Рино Бюхель заявил, что для подтверждения своего нейтралитета в украинском конфликте в Берн необходимо пригласить российского лидера Владимира Путина.

Посол России в Берне Сергей Гармонин отмечал, что Швейцария утратила авторитет неангажированной международной площадки и не может рассматриваться в качестве посредника в урегулировании ситуации на Украине.