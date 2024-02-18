Трамп назвал Байдена президентом с самым низким интеллектом в истории США

Экс-президент США Дональд Трамп назвал своего преемника Джо Байдена американским лидером с самым низким интеллектом за всю историю государства.

«Он человек с очень низким IQ, наш президент. Я готов поспорить, что среди всех президентов — а у нас их было много — Джо Байден является президентом с самым низким показателем интеллекта за все время», — цитирует Трампа РИА Новости.

Профессор Университета Джонса Хопкинса хирург Марти Макари в интервью Fox утверждал, что у президента США наблюдаются признаки прогрессирующей возрастной деменции.

Сам Байден назвал себя самым опытным кандидатом в президенты США за всё время и заявил, что находится в расцвете сил.

При этом личный врач предшественников Байдена на посту главы государства Барака Обамы и Дональда Трампа, член палаты представителей Соединённых Штатов Ронни Джексон считает, что президенту США необходимо пройти целый ряд тестов на когнитивные способности, прежде чем участвовать в выборах.