Ульянов посоветовал Западу изучать геополитику на фоне обвинений России

Постпред России в Вене Михаил Ульянов посоветовал представителям западной пропаганды изучать геополитику на фоне заявлений о том, что Москва якобы может попытаться оккупировать Восточную Европу.

«Зачем? Они не представляют интереса для России, 150 млн человек которой проживают на территории в 17 млн квадратных километров. Ребята, изучайте геополитику», — написал он в Telegram.

Ранее глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен призвал увеличить инвестиции в оборонный комплекс из-за якобы «российской угрозы».

При этом российский лидер Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что у России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы.

В МИД России отмечали, что Москва призывает страны Запада, в первую очередь государства — члены ЕС, не приписывать России намерения развязать войну в Европе и не навязывать ей эту идеологию.