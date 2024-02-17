Страны G7 осудили нападения хуситов на торговые суда

Страны G7 осудили нападения, совершённые хуситами на торговые суда, следующие транзитом через Красное море.

Как пишет ТАСС, об этом говорится в заявлении главы МИД Италии Антонио Таяни как председателя совещания глав МИД G7 на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Члены G7 вновь решительно осудили нападения, совершённые хуситами на торговые суда, следующие транзитом через Красное море и Аденский залив, и охраняющие их военные корабли», — отмечается в тексте.

Ранее США и Британия нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.