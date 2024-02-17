Al Masirah: США и Британия нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
Телеканал Al Masirah заявил, что Соединённые Штаты и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.
- AP
- © Kaitlin Watt/U.S. Navy
Как пишет телеканал на своём сайте, удар был нанесён по району Рас-Исса в округе Аль-Салиф.
Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о нанесении удара по британскому танкеру Pollux в Красном море.
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