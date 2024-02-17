Al Masirah: США и Британия нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

Телеканал Al Masirah заявил, что Соединённые Штаты и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

AP

© Kaitlin Watt/U.S. Navy

Как пишет телеканал на своём сайте, удар был нанесён по району Рас-Исса в округе Аль-Салиф. Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о нанесении удара по британскому танкеру Pollux в Красном море.