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WSJ: США готовят поставку боеприпасов Израилю на десятки миллионов долларов

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США планируют поставку разных боеприпасов Израилю на несколько десятков миллионов долларов, несмотря на призывы американской администрации к перемирию в регионе.

«Предполагаемая поставка вооружения включает примерно тысячу бомб МК-82, комплекты высокоточного наведения KMU-572 и взрыватели бомб FMU-139. Оружие оценивается в десятки миллионов долларов», — сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

Отмечается, что вопрос находится на внутреннем рассмотрении в администрации.

Punchbowl со ссылкой на заявление офиса инициатора законопроекта Брайана Фитцпатрика ранее сообщало, что конгрессмены в США составили новый законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму более $66 млрд, он включает и ужесточение охраны границы.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что ни у кого не получится заставить палату вслед за сенатом принять законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину.

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