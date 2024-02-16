Конгрессмены США составили новый проект о помощи Украине и об охране границ
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Об этом сообщает Punchbowl со ссылкой на заявление офиса инициатора законопроекта Брайана Фитцпатрика.
По словам законодателя, законопроект предусматривает более жёсткие условия для въезда иностранцев в США, а также разрешает выделение $66,32 млрд на оборону для Украины, Израиля и Тайваня. Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение, за законопроект выступают десять членов палаты представителей конгресса, по пять от Республиканской и Демократической партий.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что ни у кого не получится заставить палату вслед за сенатом принять законопроект о помощи зарубежным союзникам, включая Украину.