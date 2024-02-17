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В Эквадоре пообещали сделать всё, чтобы снять озабоченности России по бананам

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Президент Эквадора Даниэль Нобоа пообещал предпринять усилия, чтобы снять озабоченности России по поставке бананов, заявил российский посол Владимир Спринчан.

«Нобоа поблагодарил российскую сторону за позитивную реакцию... и заверил, что с эквадорской стороны будут предприняты все усилия, чтобы снять все озабоченности российских фитосанитарных властей», — сказал дипломат РИА Новости.

16 февраля Россельхознадзор вернул пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы в Россию, однако детали будут обсуждаться.

Позже в Россельхознадзоре заявили, что бананы от пяти экспортёров из Эквадора будут допущены к ввозу в Россию только после лабораторной экспертизы, которая коснётся всего перечня карантинных объектов.

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