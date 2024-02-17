В Эквадоре пообещали сделать всё, чтобы снять озабоченности России по бананам

Президент Эквадора Даниэль Нобоа пообещал предпринять усилия, чтобы снять озабоченности России по поставке бананов, заявил российский посол Владимир Спринчан.

«Нобоа поблагодарил российскую сторону за позитивную реакцию... и заверил, что с эквадорской стороны будут предприняты все усилия, чтобы снять все озабоченности российских фитосанитарных властей», — сказал дипломат РИА Новости.

16 февраля Россельхознадзор вернул пяти компаниям из Эквадора право поставлять бананы в Россию, однако детали будут обсуждаться.

Позже в Россельхознадзоре заявили, что бананы от пяти экспортёров из Эквадора будут допущены к ввозу в Россию только после лабораторной экспертизы, которая коснётся всего перечня карантинных объектов.