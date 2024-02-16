Активист из Венгрии написал в МИД жалобу на посла США Прессмана
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Как пишет газета Magyar Nemzet, жалобу на американского дипломата написал гражданин Иштван Теньи.
В обращении мужчина заявляет, что Венгрия не должна быть страной, в которой могут оставаться без последствий недружественные действия представителей других государств.
Теньи также назвал беспрецедентным тот факт, что «одна из ведущих мировых держав, которая в данный момент проводит мощную культурную, экономическую и политическую экспансию», предоставляет финансирование на сумму более 100 млн форинтов «леволиберальным новостным агентствам», продвигающим ценности, «совершенно противоположные интересам Венгрии».
5 февраля венгерский парламент не смог проголосовать по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО из-за отсутствия кворума. Посол США в Будапеште Дэвид Прессман отмечал, что американские власти разочарованы тем, что Венгрия так затянула процесс ратификации вступления Швеции в НАТО. Он пригрозил применить имеющиеся рычаги влияния на Венгрию.
В декабре госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД европейской страны Тамаш Менцер заявил, что Дэвид Прессман ведёт себя так, будто Венгрия — это штат США, а он — его губернатор.