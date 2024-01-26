Посол: США разочарованы долгой ратификацией Венгрией членства Швеции в НАТО

Американские власти разочарованы тем, что Венгрия так затянула процесс ратификации вступления Швеции в НАТО, заявил посол США в Будапеште Дэвид Прессман.

По словам дипломата, военный альянс НАТО силён настолько, «насколько сильны обязательства», взятые на себя странами блока.

«Я думаю, что важно, чтобы венгерское правительство выполнило свои обязательства, а его обязательство заключается в том, что оно не должно быть последним союзником, ратифицировавшим присоединение Швеции», — сказал Прессман в интервью The Guardian.

Он добавил, что «держать своё слово» — это важный элемент сохранения доверия в любых отношениях.

«Мы разочарованы тем, что это занимает так много времени. И мы с нетерпением ожидаем, что Венгрия выполнит обязательства, взятые на себя перед Соединёнными Штатами и другими своими союзниками», — продолжил он.

Прессман также отмечал, что Соединённые Штаты готовы применить имеющиеся рычаги влияния на Венгрию из-за того, что Будапешт не учитывает интересы безопасности Вашингтона. Как отмечал венгерский премьер Виктор Орбан, правительство страны поддерживает вступление Швеции в НАТО и призывает парламент при первой же возможности ратифицировать соответствующее соглашение.

Вместе с этим госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер выразил мнение, что американский посол Дэвид Прессман ведёт себя, будто Венгрия — это штат США, а он его губернатор.