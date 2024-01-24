Орбан заявил, что призовёт парламент Венгрии одобрить приём Швеции в НАТО
- РИА Новости
Глава кабмина Венгрии на своей странице в соцсети X сообщил, что провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого подтвердил поддержку страной вступления Швеции в НАТО.
«Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Государственное собрание Венгрии проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности», — добавил Орбан.
Ранее сообщалось, что Орбан пригласил премьера Швеции Ульфа Кристерссона на переговоры о вступлении в НАТО.