Орбан заявил, что призовёт парламент Венгрии одобрить приём Швеции в НАТО

Кабмин Венгрии поддерживает вступление Швеции в НАТО и призывает парламент при первой же возможности ратифицировать соответствующее соглашение. С заявлением об этом выступил 24 января венгерский премьер Виктор Орбан.

Глава кабмина Венгрии на своей странице в соцсети X сообщил, что провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого подтвердил поддержку страной вступления Швеции в НАТО.

«Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Государственное собрание Венгрии проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности», — добавил Орбан.

Ранее сообщалось, что Орбан пригласил премьера Швеции Ульфа Кристерссона на переговоры о вступлении в НАТО.