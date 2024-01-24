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Орбан заявил, что призовёт парламент Венгрии одобрить приём Швеции в НАТО

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Кабмин Венгрии поддерживает вступление Швеции в НАТО и призывает парламент при первой же возможности ратифицировать соответствующее соглашение. С заявлением об этом выступил 24 января венгерский премьер Виктор Орбан.
Орбан заявил, что призовёт парламент Венгрии одобрить приём Швеции в НАТО
  • РИА Новости

Глава кабмина Венгрии на своей странице в соцсети X сообщил, что провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого подтвердил поддержку страной вступления Швеции в НАТО.

«Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать Государственное собрание Венгрии проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой же возможности», — добавил Орбан.

Ранее сообщалось, что Орбан пригласил премьера Швеции Ульфа Кристерссона на переговоры о вступлении в НАТО.

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