Венгерский МИД: посол США ведёт себя так, будто Венгрия — это американский штат
- Gettyimages.ru
Так он прокомментировал слова американского дипломата на открытии 12-го фестиваля еврейского кино в Будапеште. Там Прессман осудил плакаты, критикующие семейство Соросов.
Как напомнил Менцер, Венгрия — «страна с государственностью несколько старше, чем у Америки», при этом Джорджа Сороса и его сына Александра в самой Венгрии называют «талантливыми венграми».
«Но проблема в том, что они используют свой талант в плохих целях: они поддерживают миграцию и войну», — подчеркнул венгерский госсекретарь.
Будапешт поддерживает мир и говорит «нет» миграции, это решение венгерских избирателей должно уважаться, заявил Менцер, слова которого приводит About Hungary.
В мае венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о желании посла Дэвида Прессмана втянуть Венгрию в конфликт на Украине.