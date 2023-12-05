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Венгерский МИД: посол США ведёт себя так, будто Венгрия — это американский штат

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Американский посол в Будапеште Дэвид Прессман ведёт себя, будто Венгрия — это штат США, а он — его губернатор. Такое заявление сделал госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД европейской страны Тамаш Менцер.
Венгерский МИД: посол США ведёт себя так, будто Венгрия — это американский штат
  • Gettyimages.ru

Так он прокомментировал слова американского дипломата на открытии 12-го фестиваля еврейского кино в Будапеште. Там Прессман осудил плакаты, критикующие семейство Соросов.

Как напомнил Менцер, Венгрия — «страна с государственностью несколько старше, чем у Америки», при этом Джорджа Сороса и его сына Александра в самой Венгрии называют «талантливыми венграми».

«Но проблема в том, что они используют свой талант в плохих целях: они поддерживают миграцию и войну», — подчеркнул венгерский госсекретарь.

Будапешт поддерживает мир и говорит «нет» миграции, это решение венгерских избирателей должно уважаться, заявил Менцер, слова которого приводит About Hungary.

В мае венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о желании посла Дэвида Прессмана втянуть Венгрию в конфликт на Украине.

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