Сийярто заявил о желании посла США Прессмана втянуть Венгрию в конфликт на Украине
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Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы понимаем, что, по мнению господина посла Прессмана, нам стоило бы заниматься войной», — сказал Сийярто.
По его словам, Венгрия принадлежит к мирному лагерю. Он добавил, что венгерская сторона хочет «заниматься не войной, а миром».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что часть Украины раньше была венгерской землёй, на которой до сих пор живут венгры. Он также призвал к миру.
Также премьер Венгрии с удивлением отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все союзники по альянсу согласны на вступление Украины.