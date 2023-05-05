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Сийярто заявил о желании посла США Прессмана втянуть Венгрию в конфликт на Украине

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Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о желании посла Соединённых Штатов в Будапеште Дэвида Прессмана втянуть Венгрию в конфликт на Украине.
Сийярто заявил о желании посла США Прессмана втянуть Венгрию в конфликт на Украине
  • AP
  • © John Minchillo

Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы понимаем, что, по мнению господина посла Прессмана, нам стоило бы заниматься войной», — сказал Сийярто.

По его словам, Венгрия принадлежит к мирному лагерю. Он добавил, что венгерская сторона хочет «заниматься не войной, а миром».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что часть Украины раньше была венгерской землёй, на которой до сих пор живут венгры. Он также призвал к миру.

Также премьер Венгрии с удивлением отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все союзники по альянсу согласны на вступление Украины.

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