Премьер Венгрии Орбан назвал часть Украины венгерской землёй и призвал к миру

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что часть Украины раньше была венгерской землёй, на которой до сих пор живут венгры. Он также призвал к миру.

Об этом он сказал в эфире Kossuth Radio.

«На Украине тоже живут венгры, часть этой страны — венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине», — цитирует его РИА Новости.

По словам главы венгерского правительства, венгры также погибают в результате конфликта на Украине, поэтому Будапешт вдвойне мотивирован на установление мира.

Ранее Орбан заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы производители оружия и спекулянты.

Также премьер Венгрии с удивлением отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все союзники по альянсу согласны на вступление Украины.