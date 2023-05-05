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Премьер Венгрии Орбан назвал часть Украины венгерской землёй и призвал к миру

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что часть Украины раньше была венгерской землёй, на которой до сих пор живут венгры. Он также призвал к миру.
Премьер Венгрии Орбан назвал часть Украины венгерской землёй и призвал к миру
  • AP
  • © Petr David Josek

Об этом он сказал в эфире Kossuth Radio.

«На Украине тоже живут венгры, часть этой страны — венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине», — цитирует его РИА Новости

По словам главы венгерского правительства, венгры также погибают в результате конфликта на Украине, поэтому Будапешт вдвойне мотивирован на установление мира.

Ранее Орбан заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы производители оружия и спекулянты.

Также премьер Венгрии с удивлением отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все союзники по альянсу согласны на вступление Украины.

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