Премьер Венгрии Орбан назвал часть Украины венгерской землёй и призвал к миру
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Об этом он сказал в эфире Kossuth Radio.
«На Украине тоже живут венгры, часть этой страны — венгерская земля, которая сейчас принадлежит Украине», — цитирует его РИА Новости.
По словам главы венгерского правительства, венгры также погибают в результате конфликта на Украине, поэтому Будапешт вдвойне мотивирован на установление мира.
Ранее Орбан заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы производители оружия и спекулянты.
Также премьер Венгрии с удивлением отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что все союзники по альянсу согласны на вступление Украины.