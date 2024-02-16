Захарова: реакция стран НАТО на смерть Навального саморазоблачительна

Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Алексея Навального* в тюрьме в виде прямых обвинений России саморазоблачительна, заявила представитель МИД Мария Захарова.

«Судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы», — написала она в Telegram-канале.

16 февраля умер Алексей Навальный, отбывающий 19-летний срок в колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества. По информации ФСИН, после прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание.

В Кремле заявили, что причины смерти Навального должны выяснить медработники. ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, где скончался осуждённый.

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.