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Захарова: реакция стран НАТО на смерть Навального саморазоблачительна

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Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Алексея Навального* в тюрьме в виде прямых обвинений России саморазоблачительна, заявила представитель МИД Мария Захарова.
Захарова: реакция стран НАТО на смерть Навального саморазоблачительна
  • РИА Новости

«Судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы», — написала она в Telegram-канале.

16 февраля умер Алексей Навальный, отбывающий 19-летний срок в колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества. По информации ФСИН, после прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание.

В Кремле заявили, что причины смерти Навального должны выяснить медработники. ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, где скончался осуждённый.

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

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