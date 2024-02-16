Захарова: реакция стран НАТО на смерть Навального саморазоблачительна
- РИА Новости
«Судмедэкспертизы ещё нет, а выводы у Запада уже готовы», — написала она в Telegram-канале.
16 февраля умер Алексей Навальный, отбывающий 19-летний срок в колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества. По информации ФСИН, после прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание.
В Кремле заявили, что причины смерти Навального должны выяснить медработники. ФСИН направляет комиссию в колонию в ЯНАО, где скончался осуждённый.
* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.