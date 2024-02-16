FT: НАТО обеспокоено темпами производства военной промышленности в России

Страны Североатлантического альянса выражают свою обеспокоенность относительно темпов производства российской военной промышленности, пишет газета Financial Times.

«Одна из причин тревоги западных политиков — возрождение Россией своей оборонной промышленности», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что страны Запада считали невозможными те темпы, которыми развивается российская военная промышленность.

Газета пишет, что в течение прошлого года Россия произвела миллионы снарядов для артиллерии и несколько сотен танков.

Американский журналист Такер Карлсон ранее заявил, что промышленный потенциал, которым обладает Россия, намного серьёзнее, чем об этом думали в Соединённых Штатах.

В 2024 году поставки беспилотников, в том числе морских, в российскую армию будут расти, подчеркнул вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.