Депутат Шеремет призвал Украину перебросить войска к границе с Польшей
По его словам, Польша «давно мечтает прирасти» за счёт территорий Украины.
«Поэтому киевским властям, пока не поздно, следовало бы перебросить свои деморализованные войска, измотанные в ходе бессмысленного противостояния с Россией, к польской границе», — цитирует его РИА Новости.
Ранее он назвал заявление польского лидера Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма России сигналом Украине оставить крымчан в покое.
Также председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов выразил мнение, что Польша готовится к разделу западных земель Украины.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.