Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что подлинная угроза для Украины исходит со стороны Польши, и призвал украинские власти перебросить свои войска к границе с ней.

По его словам, Польша «давно мечтает прирасти» за счёт территорий Украины.

«Поэтому киевским властям, пока не поздно, следовало бы перебросить свои деморализованные войска, измотанные в ходе бессмысленного противостояния с Россией, к польской границе», — цитирует его РИА Новости.

Ранее он назвал заявление польского лидера Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма России сигналом Украине оставить крымчан в покое.

Также председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов выразил мнение, что Польша готовится к разделу западных земель Украины.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.