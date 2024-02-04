Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал заявление польского лидера Анджея Дуды об исторической принадлежности Крыма России сигналом Украине оставить крымчан в покое.

Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что Дуда набрался смелости и фактически дал сигнал Киеву оставить крымчан в покое и перестать тешить себя иллюзиями насчёт полуострова.

«Крым никогда не вернётся в Украину, и Западу пора с этим смириться», — подчеркнул Шеремет.

В то же время, по его словам, слова Дуды показывают лицемерие Запада, который последние десять лет «врал» о якобы отсутствии законных оснований для воссоединения полуострова с Россией.

Ранее Дуда в интервью Kanal Zero признался, что не уверен в способности Украины вернуть Крым под свой контроль.

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Дуда шокировал украинские власти своим заявлением об исторической принадлежности Крыма.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.