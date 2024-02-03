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Глава Польши Дуда признал, что не уверен в способности Украины «вернуть Крым»

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Польский президент Анджей Дуда в интервью Kanal Zero признался, что не уверен в способности Украины вернуть Крым под свой контроль.
Глава Польши Дуда признал, что не уверен в способности Украины «вернуть Крым»
  • Gettyimages.ru

«Я не знаю, вернёт ли Украина Крым», — сказал глава Польши, напомнив, что полуостров имеет особое значение с исторической точки зрения.

Он предложил обратиться к истории и вспомнить, что «Крым долгое время находился в руках России», пишет РИА Новости.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

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