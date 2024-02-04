Депутат Госдумы Белик назвал слова Дуды о Крыме шоком для Киева

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что президент Польши Анджей Дуда шокировал украинские власти своим заявлением об исторической принадлежности Крыма.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Белика, своим заявлением о статусе Крыма Дуда «выбил почву из-под ног» у Владимира Зеленского.

«Для киевского режима это, без сомнения, шок. От Польши подобного политического демарша они точно не ожидали», — сказал депутат.

Ранее Дуда признал, что не уверен в способности Украины «вернуть Крым».

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.