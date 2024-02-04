Депутат Госдумы Белик назвал слова Дуды о Крыме шоком для Киева
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Белика, своим заявлением о статусе Крыма Дуда «выбил почву из-под ног» у Владимира Зеленского.
«Для киевского режима это, без сомнения, шок. От Польши подобного политического демарша они точно не ожидали», — сказал депутат.
Ранее Дуда признал, что не уверен в способности Украины «вернуть Крым».
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.