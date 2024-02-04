Рогов: Польша выискивает обоснования для захвата западных земель Украины
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Об этом пишет РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о неуверенности в способности Украины вернуть Крым под свой контроль.
«Подобные заявления Дуды говорят только об одном — Польша готовится к разделу постукраинского пространства», — отметил он.
Рогов добавил, что Польша, как «известная европейская гиена», хочет принять в этом участие.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал заявление Дуды об исторической принадлежности Крыма России сигналом Украине оставить крымчан в покое.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.