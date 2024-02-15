МИД Норвегии: Осло будет сожалеть в случае выхода России из Арктического совета
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По её словам, Норвегия поддерживает контакты со всеми членами объединения. Харбиц подчеркнула, что Арктический совет взял на себя ответственность за решение проблем этого региона.
«Поэтому мы будем сожалеть, если кто-то из восьми членов решит покинуть объединение», — приводит РИА Новости слова министра.
Ранее Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет.
При этом, отметили в МИД России, вопрос о возможном выходе страны из Арктического совета на сегодняшний день не стоит.