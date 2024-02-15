МИД Норвегии: Осло будет сожалеть в случае выхода России из Арктического совета

Норвегия будет сожалеть, если Россия примет решение выйти из Арктического совета. Об этом заявила глава норвежского МИД Марикен Бруусгор Харбиц.

По её словам, Норвегия поддерживает контакты со всеми членами объединения. Харбиц подчеркнула, что Арктический совет взял на себя ответственность за решение проблем этого региона.

«Поэтому мы будем сожалеть, если кто-то из восьми членов решит покинуть объединение», — приводит РИА Новости слова министра.

Ранее Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет.

При этом, отметили в МИД России, вопрос о возможном выходе страны из Арктического совета на сегодняшний день не стоит.