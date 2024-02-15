ABC: конгрессменам сообщили о планах России разместить ядерное оружие в космосе
Об этом информирует телеканал ABC.
По его данным, глава комитета по разведке палаты представителей призвал президента США Джо Байдена рассекретить данные об «угрозе нацбезопасности» в связи с «дестабилизирующим иностранным военным потенциалом».
«Два источника, знакомые с обсуждениями на Капитолийском холме, заявили, что разведданные связаны с желанием России отправить ядерное оружие в космос», — говорится в статье.
Ранее в Совбезе России заявили, что вопрос «случайной» ядерной войны по вине США сегодня звучит ещё громче, особенно из-за проблем с памятью у американского президента Джо Байдена.
Также в ЕП допустили, что ЕС может задуматься о создании ядерного арсенала.